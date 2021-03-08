Охранник ТЦ в Москве подрался с подростками

Группа подростков и охранник подрались у торгового центра XL в Москве. Об этом 8 марта сообщает телеканал РЕН ТВ.

Во время массовой драки охранник торгового центра, расположенного на Дмитровского шоссе, ударил одного из подростков телефоном по голове.

Причины конфликта и подробности пока не сообщаются.

Днем ранее в поселке Пригородный на первенстве Оренбургской области подрались 10-летние хоккеисты. Инцидент произошел на матче между командами «Сарматы» и «Южный Урал».

Один из хоккеистов нарушил правила, после чего обе команды начали выяснять отношения. Разнимать детей пришлось судьям и взрослым зрителям.