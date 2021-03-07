Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
Опубликовано видео испытаний ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере
Общество
В России студенты смогут сдавать экзамены онлайн с помощью биометрии
Мир
В штате Айдахо демонстранты устроили сожжение медицинских масок
Происшествия
Клиенты московского банка заявили о краже около 160 млн рублей
Экономика
В России ужесточили требования к выдающим ипотечные займы организациям
Общество
Глава Минпросвещения увидел возможность безопасного проведения ЕГЭ в июне
Мир
Минэнерго Белоруссии опровергло сообщения о сбоях на БелАЭС
Мир
В результате стрельбы в Одессе пострадали три человека
Общество
В Саратове 531 жилой дом остался без холодной воды из-за аварии

Под Оренбургом 10-летние хоккеисты устроили массовую драку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке Пригородный на первенстве Оренбургской области подрались 10-летние хоккеисты. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.

В интернете появилось видео инцидента, который произошел на матче между командами «Сарматы» и «Южный Урал». На кадрах видно, как взрослые пытаются разнять дерущуюся толпу детей.

Один из хоккеистов нарушил правила, после чего обе команды начали выяснять отношения. В «ледовом побоище» участвовали и вратари.

Судьям удалось разнять ребят.

Матч прошел 5 марта, пишет портал Ural56.ru.

Во Владикавказе на детском турнире в январе 2018 года подрались хоккеисты. Участникам потасовки было от 10 до 12 лет. Конфликт произошел между двумя игроками сразу после окончания матча. Спустя несколько секунд на лед выбежали остальные спортсмены.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021