Под Оренбургом 10-летние хоккеисты устроили массовую драку

В поселке Пригородный на первенстве Оренбургской области подрались 10-летние хоккеисты. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.

В интернете появилось видео инцидента, который произошел на матче между командами «Сарматы» и «Южный Урал». На кадрах видно, как взрослые пытаются разнять дерущуюся толпу детей.

Один из хоккеистов нарушил правила, после чего обе команды начали выяснять отношения. В «ледовом побоище» участвовали и вратари.

Судьям удалось разнять ребят.

Матч прошел 5 марта, пишет портал Ural56.ru.

Во Владикавказе на детском турнире в январе 2018 года подрались хоккеисты. Участникам потасовки было от 10 до 12 лет. Конфликт произошел между двумя игроками сразу после окончания матча. Спустя несколько секунд на лед выбежали остальные спортсмены.