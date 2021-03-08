В Парагвае произошли массовые беспорядки в результате митингов

В Парагвае митинги переросли в столкновения с полицией. Массовые беспорядки не прекращаются вторые сутки. Протестующие провели акцию перед резиденцией президента, передает телеканал «Известия». Жители страны недовольны системой здравоохранения. В Асунсьоне не хватает коек для больных COVID-19. Также вакцинация в стране проходит не в полной мере из-за нехватки препарата.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.