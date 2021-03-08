Умер пианист Дмитрий Башкиров

Советский пианист и педагог Дмитрий Башкиров скончался на 90-м году жизни. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила президент Музыкальной школы имени Королевы Софии Паломе Ошеа.

Причина смерти не указывается.

Пианист родился в 1931 году в Тбилиси. Окончил музыкальную школу в родном городе, а потом продолжил обучение в Москве. Более 25 лет Башкиров возглавлял кафедру фортепиано в Высшей школе музыки в Мадриде, но в 2012 году прекратил концертную деятельность и занимался преподаванием.

В 1990 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.