Опрос показал востребованность подработки среди россиян

Женщины более заинтересованы в подработке в период кризиса, однако мужчины берут ее активнее, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker.

В исследовании приняли участие более 1 тыс. человек из разных российских регионов, которые не являются пользователями платформы.

В ходе исследования 20,7% мужчин заявили о готовности заниматься подработкой в период кризиса, связанного с пандемией. Однако среди женщин о подработке в этот период задумались 24,3% .

В то же время дополнительный заработок до кризиса имели 36,9% женщин и 45% мужчин.

О готовности взять подработку, когда планируются дополнительные расходы (например, в преддверии праздников), заявило одинаковое число мужчин и женщин — по 12,9%.

Однако среди респондентов нашлись и те, кому хватает текущего заработка. Так, об этом рассказали 7,6% женщин и 9,2% мужчин. О том, что не готовы подрабатывать из-за отсутствия возможности заявили 18,3% женщин и 12,2% мужчин, пишет «РИА Новости» в понедельник, 8 марта.

Ранее в понедельник россияне рассказали, представители каких профессий, по их мнению, получают неоправданно высокую заработную плату.