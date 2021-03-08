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Военкомат Ленобласти предложил девушкам сдать бывших ухажеров в армию

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Военный комиссариат Ленинградской области предложил девушкам в качестве подарка на 8 Марта сдать бывших возлюбленных в армию. Видеопоздравление было опубликовано в Instagram в воскресенье, 7 марта.

«А теперь позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните: настоящий мужчина должен иметь военный билет», — сказал герой видео, представившийся как полковник Хромов.

Многие пользователи соцсети положительно оценили данную инициативу, а некоторые оставили ссылки на аккаунты потенциальных призывников.

Кроме того, на призыв полковника откликнулись и юноши, которые оставили ссылки на профили друзей.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в преддверии Международного женского дня МВД устроило весенний флешмоб в Московском метрополитене.

Оркестр Культурного центра управления МВД по столице дал концерт, пассажиры танцевали под песни.

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