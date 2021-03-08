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СК начал проверку после взрыва газа в Серпухове

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Следственный комитет начал проверку после хлопка газа в подмосковном Серпухове, передает телеканал «Известия».

В результате взрыва газа в жилом доме в деревне Лукьяново пострадал человек: спасатели извлекли из-под завалов девочку 14 лет. Подростка госпитализировали, она в тяжелом состоянии. Дом частично обрушился.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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