СК начал проверку после взрыва газа в Серпухове

Следственный комитет начал проверку после хлопка газа в подмосковном Серпухове, передает телеканал «Известия».

В результате взрыва газа в жилом доме в деревне Лукьяново пострадал человек: спасатели извлекли из-под завалов девочку 14 лет. Подростка госпитализировали, она в тяжелом состоянии. Дом частично обрушился.

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