Автоэксперт перечислил условия для возврата машины в салон

Руководитель дилерского направления сети Fresh Auto Денис Решетников рассказал, в каких случаях можно вернуть автомобиль в салон.

По словам эксперта, машину можно сдать в автосалон в течение 15 дней, если в ней выявлены технические недостатки, например, нечеткое рулевое управление, нестабильная работа двигателя, отсутствие шумоизоляции.

Однако если в течение двух недель хозяину автомобиля перестал нравиться его цвет или обшивка салона, вернуть покупку не удастся.

«В том случае, если неполадки носят технический характер и не получены вследствие действий водителя или пассажиров, можно расторгнуть договор купли-продажи и вернуть полную стоимость авто или заменить на аналогичную модель этого же бренда либо другой марки после перерасчета покупной цены», — пишет «Прайм» в понедельник, 8 марта.

Автомобиль можно вернуть даже после 15 дней эксплуатации при наличии трех условий — выявление недостатка, его ремонт в срок, превышающий 45 дней, и если машина сдается на ремонт в автосалон по гарантии каждый год и им нельзя пользоваться долгое время и т.п.

При этом Решетников подчеркнул, что обнаруженные неполадки эксперт должен документально зафиксировать. Также в документе должно быть прописано, что выявленные недостатки произошли не по вине владельца.

Кроме того, вернуть в автосалон можно и автомобиль с пробегом. Для этого необходимо доказать, что поломка уже была до продажи машины. При этом скрученный пробег является прямым поводом расторгнуть договор купли-продажи как с дилером, так и с частным лицом, отметил Решетников.

«Измененный километраж, пройденный транспортным средством, является прямым введением в заблуждение относительно свойств и качества продаваемого товара, поэтому вернуть потраченные на покупку средства можно со 100% гарантией», — заключил он.

6 марта юрист рассказал, в каких случаях автомобиль может быть конфискован за долги его настоящего владельца.