Российских военных не было на борту рухнувшего вертолета в ЦАР

При крушении вертолета в Центральноафриканской Республике никто из российских военных специалистов не пострадал, поскольку их не было на борту во время инцидента. Об этом в воскресенье, 7 марта, заявили в пресс-службе консульского отдела посольства России в ЦАР.

«По предварительным данным, вертолет не смог подняться по техническим причинам. То есть никого, ничего не сбивали. Пострадавших нет», — цитирует представителя российских дипломатов РЕН ТВ.

По его данным, намеренное распространение недостоверной информации началось еще в четверг.

Ранее в воскресенье российский посол в Банги Владимир Титоренко рассказал, что диппредставительство в ЦАР проверяет информацию о крушении вертолета с российскими военными специалистами.

В этот же день в ряде СМИ появилась информация, что вертолет с российскими специалистами на борту совершил экстренную посадку в ЦАР. В эфире телеканала «Россия 1» были показаны кадры с места крушения, при этом в сюжете уточнялось, что никто из находившихся в вертолете не пострадал.