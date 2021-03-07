С 8 марта в Абхазии отменят веерные отключения электричества

Веерные отключения электроэнергии, введенные в Абхазии три дня назад в связи с аварией на высоковольтной линии «Кавкасиони», с 8 марта будут отменены. Об этом 7 марта на совещании у президента республики сообщила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Она заявила, что 6 марта специалисты абхазской энергетической компании «Черноморэнерго» совершили облет абхазского участка высоковольтной линии «Кавкасиони» и не выявили повреждений.

По словам министра, в воскресенье на грузинском участке ВЛ «Кавкасиони» была обнаружена и устранена неисправность. Озган отметила, что в настоящее время завершаются работы по восстановлению высоковольтной линии, сообщает «Sputnik Абхазия».

2 марта президент России Владимир Путин заявил, что при разработке сценариев развития мирового топливно-энергетического комплекса необходимо учитывать ситуацию, сложившуюся из-за холодов в американском Техасе, где 16 февраля снежная буря оставила без света более 4 млн человек.