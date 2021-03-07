Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве женщины и троих детей в Подмосковье
Мир
Белоруссия 30-31 марта запустит промышленное производство «Спутник V»
Спорт
Стерлинг рассказал о своем предложении отменить результат боя с Яном
Общество
РКН потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам СМИ России
Общество
Полиция начала проверку после сообщений о собачьих боях под Воронежем
Происшествия
В Красноярске вылетевший на остановку пикап сбил четырех человек
Спорт
После дисквалификации Клебо серебро ЧМ присудили Большунову
Мир
При взрыве двух мин в Сирии погибли 18 человек
Общество
Синоптики пообещали «плюс 20» в Москве 8 марта

С 8 марта в Абхазии отменят веерные отключения электричества

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Веерные отключения электроэнергии, введенные в Абхазии три дня назад в связи с аварией на высоковольтной линии «Кавкасиони», с 8 марта будут отменены. Об этом 7 марта на совещании у президента республики сообщила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Она заявила, что 6 марта специалисты абхазской энергетической компании «Черноморэнерго» совершили облет абхазского участка высоковольтной линии «Кавкасиони» и не выявили повреждений.

По словам министра, в воскресенье на грузинском участке ВЛ «Кавкасиони» была обнаружена и устранена неисправность. Озган отметила, что в настоящее время завершаются работы по восстановлению высоковольтной линии, сообщает «Sputnik Абхазия».

2 марта президент России Владимир Путин заявил, что при разработке сценариев развития мирового топливно-энергетического комплекса необходимо учитывать ситуацию, сложившуюся из-за холодов в американском Техасе, где 16 февраля снежная буря оставила без света более 4 млн человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021