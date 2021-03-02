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Путин призвал учитывать опыт «замерзающего Техаса» для развития ТЭКа

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При разработке сценариев развития мирового топливно-энергетического комплекса (ТЭК) необходимо учитывать ситуацию, сложившуюся из-за холодов в американском Техасе. Об этом 2 марта заявил президент России Владимир Путин.

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Глава государства также отметил, что некоторые сценарии развития отрасли предполагают существенное «сжатие рынка» угля, например из-за технологический новшеств и активного использования альтернативных источников энергии.

«Техас замерз, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Может быть, это тоже внесет свои коррективы, но в любом случае надо тщательно прорабатывать все возможные сценарии, чтобы гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов даже при снижении мирового спроса на уголь, при ухудшении глобальной конъюнктуры», — заявил Путин на совещании по вопросам развития угольной отрасли.

Ранее в этот же день сообщалось, что председатель комиссии по коммунальному обслуживанию американского штата Техас Диэнн Уолкер подала в отставку после массовых отключений электроэнергии из-за аномальных морозов

До этого в понедельник стало известно, что крупнейшая энергетическая компания Техаса Brazos Electric Power Cooperative заявила о банкротстве из-за проблем, возникших после экстремальных морозов, и попросила защиты от кредиторов.

16 февраля снежная буря, накрывшая 25 штатов США, оставила без света более 4 млн человек. Техас стал одним из наиболее пострадавших штатов: непогода привела к трудностям с отключением воды и электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий.

По просьбе губернатора Техаса Грега Эбботта президент США Джо Байден объявил на всей территории штата режим ЧС на федеральном уровне.

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