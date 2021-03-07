В Мюнхене неизвестные осквернили могилу Бандеры

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что в Мюнхене неизвестные осквернили могилу Степана Бандеры — одного из лидеров украинского националистического движения. Об этом он написал 7 марта в Twitter.

«И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом», — написал он.

Также дипломат призвал местную полицию наказать виновных.

Мельник также добавил, что демонизацией Степана Бандеры занимается «не только московская пропаганда, но и немецкие историки».

Ранее сообщалось, что неизвестные в украинском Львове облили краской памятник Бандере. Инцидент произошел в ночь на 5 февраля на площади Кропивницкого. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Степан Бандера руководил «Организацией украинских националистов» (запрещена в России), которая в 40-е годы XX столетия сражалась за независимость Украины. Действовала ОУН-УПА (запрещена в РФ) преимущественно на Западной Украине и воевала против Красной армии. Националисты сотрудничали с немецкими нацистами.