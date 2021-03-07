Полиция начала проверку после сообщений о собачьих боях под Воронежем

Правоохранительные органы организовали проверку после сообщений о проведении собачьих боев на территории санатория под Воронежем. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщила «Известиям» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Накануне в сообществе «ЧертовицыLive» во «ВКонтакте» было опубликовано снятое очевидцем видео, на котором запечатлены кадры проведения собачьих боев. Уточнялось, что они проводились на частной территории санатория имени Дзержинского в селе Чертовицы. Бои происходили в вольере на открытой площадке.

«Полицией по факту размещения данного видео проводится проверка, в ходе которой будут установлены место и время указанного события. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сказала Куликова.

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