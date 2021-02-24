Ферму на Урале проверят из-за жестокого обращения с животными

Власти города Лесного в Свердловской области намерены организовать проверку на местной ферме после жалоб жителей на жестокое обращение с животными. Известно, что арендатор помещений ФГУСП «Совхоз «Таежный» проходит процедуру банкротства.

Арендатор одного из коровников утверждает, что помещение находится в удовлетворительном состоянии, внутри убрано, животные накормлены. Специалисты должны убедиться, что это именно так. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Как уточняет «ТагилСити.Ру», жители Лесного пожаловались, что с животными на ферме плохо обращаются. Якобы их держат в антисанитарных условиях в хлеву. Коровы не получают ни еды, ни питья и лежат в собственном навозе.