Прямой эфир
Экономика
В Масложировом союзе заявили об отсутствии планов продлевать соглашения по ценам
Наука
Космонавты предположительно обнаружили вторую трещину на МКС
Авто
Россияне пожаловались на высокие цены на топливо
Общество
«Роскачество» предупредило россиян о представляющихся полицейскими мошенниках
Мир
Лавров заявил о дискриминации русскоязычных в Прибалтике и на Украине
Мир
В Генштабе Украины заявили о приоритетности реформ по стандартам НАТО
Общество
Путин подписал закон о лишении свободы за пропаганду наркотиков в интернете
Экономика
Новак заявил об ожидании удвоения рынка СПГ к 2050 году
Общество
Путин подписал закон о штрафах за санкции в отношении российских СМИ

Ферму на Урале проверят из-за жестокого обращения с животными

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти города Лесного в Свердловской области намерены организовать проверку на местной ферме после жалоб жителей на жестокое обращение с животными. Известно, что арендатор помещений ФГУСП «Совхоз «Таежный» проходит процедуру банкротства.

Арендатор одного из коровников утверждает, что помещение находится в удовлетворительном состоянии, внутри убрано, животные накормлены. Специалисты должны убедиться, что это именно так. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Как уточняет «ТагилСити.Ру», жители Лесного пожаловались, что с животными на ферме плохо обращаются. Якобы их держат в антисанитарных условиях в хлеву. Коровы не получают ни еды, ни питья и лежат в собственном навозе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021