Турнир UFC 259 подвел итоги и выбрал победителей

Ислам Махачев победил Дрю Добера на турнире UFC. Россиянин заставил соперника сдаться удушающим приемом. Теперь на счету Махачева 19 побед в 20 боях, передает телеканал «Известия». В главном поединке вечера Ян Блохович победил Исраэля Адесанью. Судьи приняли одноголосное решение в пользу польского бойца после пяти раундов. В соглавном поединке Аманда Нунес сохранила титул чемпионки. Бразильянка не оставила шансов австралийке Меган Андерсон.

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