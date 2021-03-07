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Напавшего на прохожих с ножом и отверткой в Волгограде доставили в психбольницу

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Мужчину, который утром в воскресенье, 7 марта, напал на прохожих с отверткой и ножом в Тракторозаводском районе Волгограда, доставили в психбольницу. Об этом сообщает портал V1.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уточняется, что 47-летнего задержанного только две недели назад выписали из специализированного медучреждения, где он проходил лечение от психического заболевания. Сейчас его доставили в психбольницу Волжского.

Об инциденте стало известно ранее в этот же день. Мужчина в трико, майке и тапочках угрожал ножом и отверткой случайным прохожим в Тракторозаводском районе Волгограда. Он также попытался нанести удар полицейскому, который хотел задержать правонарушителя. В итоге мужчину все же удалось задержать.

Было установлено, что он нанес множественные резаные раны кистей рук и головы 53-летней женщине. Ей была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

В настоящее время проводится процессуальная проверка.

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