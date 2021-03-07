В Волгограде мужчина напал на прохожих с ножом и отверткой

Один из жителей Волгограда напал на прохожих с ножом и отверткой. Об этом сообщает портал V1.ru со ссылкой на очевидцев и источники в правоохранительных органах в воскресенье, 7 марта.

Инцидент произошел на набережной Волжской флотилии в Тракторозаводском районе города. Источник в полиции рассказал порталу, что пострадала одна из местных жительниц. Волгоградец напал на нее с отверткой и нанес ей телесные повреждения.

«Женщина посетила травмпункт. Сейчас уже, наверное, дома. Нападавшего задержали, направили на психокоррекцию», — сказал источник.

Один из очевидцев сообщил порталу, что около семи утра вышел на работу и увидел, как на него бежит мужчина в одних кальсонах и футболке, весь в крови, с отверткой и ножом.

«А за ним полицейский. Я опешил, не знаю, что делать. В сторону успел от него отскочить», — сказал очевидец.

По его словам, из соседнего магазина также вышла продавец и начала стрелять в мужчину из травматического пистолета. Он добавил, что, когда в нападавшего стреляли, он улыбался.

Мужчину вскоре задержали.

В начале января мужчина с дубинкой набросился на ожидающих поезда людей в нью-йоркском метро, а затем избивал прохожих на улице в районе Трайбека. В совершении нападения подозревается 43-летний Брайан Томпсон. Его задержали, когда он на угнанном автомобиле врезался в среднюю часть Вест-Сайдского шоссе. В результате пострадали 10 человек.