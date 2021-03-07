В Уэльсе возле старого аббатства нашли тайные подземные туннели

В Уэльсе обнаружили таинственные средневековые туннели. Находку сделали около аббатства XII века в Тинтерне. Подземных ходов нет ни на одной известной карте местности. Открытие оказалось случайным: туннели заметили электрики. Рабочие копали траншею, почва внезапно обвалилась, передает телеканал «Известия». Всю деятельность в районе сразу остановили. Высота ходов — больше 1 м, они выложены камнем, длина подземной системы пока не известна. Находку изучит служба исторического и культурного наследия правительства Уэльса.

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