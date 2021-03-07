В Германии назвали слабые места российской армии

Недостатками российских вооруженных сил можно назвать нехватку ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ограниченные возможности на море. Такую позицию изложило Министерство обороны Германии в докладе для внутреннего пользования, который 7 марта поступил в распоряжение газеты Welt am Sonntag.

При этом немецкие военные эксперты выражают обеспокоенность на фоне расширения военных возможностей Пекина и Москвы, что по их мнению представляет угрозу для мира. В частности, документ обращает внимание на внедрение Россией «высокоточных гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия, едва ли доступные для перехвата», и «приоритетную модернизацию ядерного потенциала». Количество атомных боеголовок в арсенале российской армии Минобороны Германии оценивает примерно в 6 375 единиц.

Кроме того, в ФРГ высоко оценивают уровень подготовки 840 тыс. российских военнослужащих и их способность к быстрой передислокации. По оценке немецкого военного ведомства, «традиционные российские вооруженные силы способны добиться превосходства на определенной территории за ограниченный период времени».

Однако эксперты из Германии указывают на ограниченность возможностей России по проведению длительных военно-морских операций в мировых масштабах.

Также в документе отмечается, что Россия якобы ставит перед собой задачу по дестабилизации и ослабления НАТО.

Тем не менее, китайскую угрозу в ФРГ признают более серьезной. Немецкие военные эксперты убеждены, что «Россия все больше уступает Китаю по масштабам глобального влияния, в том числе в плане продаж вооружений и военной кооперации».

В феврале журнал National Interest включил Вооруженные силы РФ в топ-5 сильнейших армий мира. В этом списке Россия заняла второе место после США.