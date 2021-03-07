Петр Ян дисквалифицирован за запрещенный удар коленом по голове

Петр Ян дисквалифицирован за запрещенный удар. В четвертом раунде Алджамейн Стерлинг стоял на одном колене на канвасе. Россиянин ударил соперника коленом в голову. Американец пролежал на канвасе несколько минут, передает телеканал «Известия». Продолжить бой он уже не смог. Судьи приняли решение отдать пояс Стерлингу. Таким образом, Петр Ян сложил полномочия чемпиона UFC в легчайшем весе. После объявления результатов американский боец не принял пояс и оставил его в октагоне.

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