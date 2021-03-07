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Махачев победил Добера на турнире UFC

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Российский боец Ислам Махачев победил американца Дрю Добера на турнире UFC 259.

Поединок состоялся в Лас-Вегасе. В октагон Махачева выводили Хавьер Мендес и прославленный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Первый раунд активнее начала Добер — он провел несколько опасных ударов. Однако, Махачев сумел перевести поединок в партер, где смотрелся увереннее оппонента. Второй раунд прошел по схожему сценарию. Победу Махачеву принес удушающий прием.

В рамках турнира также пройдет бой российского бойца и чемпиона UFC Петра Яна с американцем Алджамейном Стерлингом. Поединок можно будет увидеть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.

Накануне Махачев заявил о своей готовности сразиться с экс-чемпионом турнира ирландцем Конором Макгрегором.

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