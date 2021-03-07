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Россия и Белоруссия проведут совместные учения в марте

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Воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии проведут совместные учения на территории двух государств в марте этого года, сообщила пресс-службы Минобороны РФ в воскресенье, 7 марта.

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Первые совместные российско-белорусские тактические учения — миротворческие — пройдут с 9 по 20 марта на полигоне Поливно в Ульяновской области. В учениях будет задействовано более 400 российских военнослужащих и около 100 единиц боевой и спецтехники, а от белорусской стороны — более 80 военнослужащих.

Кроме того, в учениях будут задействованы два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ Центрального военного округа.

Вторые тактические учения пройдут с 15 по 27 марта на полигоне Осиповичский в Минской области.

«От РФ в учениях примет участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, от ССО Вооруженных сил Белоруссии — более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники», — сообщили в пресс-службе.

3 марта на сирийской авиабазе Хмеймим прошла совместная тренировка военнослужащих ВМФ России и летчиков ВКС России. Военные отрабатывали механизмы радиотехнической разведки и сопровождения кораблей силами авиации.

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