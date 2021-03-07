Два человека пострадали при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге

В результате пожара в пятиэтажном доме в Екатеринбурге пострадали два человека, сообщило 6 марта управление МЧС по Свердловской области.

Информация о возгорании на первом этаже жилого дома по улице Металлургов поступила в службу примерно в 22:32 (20:32 мск), говорится на сайте ведомства. Площадь пожара составила 20 кв. м.

«Звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств по лестничным маршам спасены 23 человека, в том числе трое детей, из них один ребенок, относящийся к маломобильной группе населения. Есть пострадавшие», — сказано в тексте сообщения.

Отмечается, что в 00:40 7 марта (22:40 6 марта мск) проливка и разборка конструкций были завершены.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

4 марта пожар вспыхнул в квартире жилого дома по улице Красных Зорь на западе Москвы, погиб один человек.