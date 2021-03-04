Один человек погиб при пожаре в квартире в Москве

Огонь вспыхнул в квартире жилого дома на западе Москвы, погиб один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в четверг, 4 марта.

Пожар произошел в доме № 27 по улице Красных Зорь. На данный момент спасатели ликвидировали возгорание.

О причинах произошедшего не сообщается.

3 марта сообщалось о пожаре в частном жилом доме в Татарстане. В ходе тушения возгорания спасатели обнаружили тело мужчины. Тела еще двух погибших нашли после ликвидации горения. Общая площадь пожара составила 100 кв. м.