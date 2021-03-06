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Камеры засняли момент похищения убитого в Подмосковье мужчины

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Камера видеонаблюдения сняла момент похищения мужчины, убийство которого заказал его бывший тесть. Кадры опубликовал в субботу, 6 марта, телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как четверо мужчин схватили пострадавшего и повалили в сугроб. После этого они насильно затолкали его в машину.

Как сообщалось, днем 4 марта в районе одного из домов по улице Маршала Тухачевского в Москве четыре человека похитили москвича. Используя электрошокер, они насильно посадили его в машину. Преступники вывезли жертву в подмосковный Красногорск и убили.

Ранее в субботу стало известно, что правоохранительные органы задержали троих подозреваемых (заказчика убийства и двоих его исполнителей) в похищении и убийстве мужчины в Подмосковье. По данным следствия, заказчиком преступления оказался бывший тесть убитого.

В их отношении возбудили уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 33, пп. «в, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация убийства и убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с похищением человека»).

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