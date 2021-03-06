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Строительство инфраструктуры для пилотируемых пусков с Восточного начнут в 2025 году
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Строительство инфраструктуры для пилотируемых пусков с Восточного начнут в 2025 году

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Начать строительство инфраструктуры под пилотируемые пуски с космодрома Восточный планируют в 2025 году. Об этом сообщил в субботу, 6 марта, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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В беседе с ТАСС он уточнил, что на 2025 год запланирован запуск тяжелого посадочного исследовательского аппарата «Луна-27» и первый полет «Орла» с экипажем.

В конце декабря 2020 года Рогозин выражал надежду на то, что космодром Восточный в 2021 году заработает в полную мощь.

Тогда же он заявил, что рассчитывает на запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука» на МКС с Байконура в 2021 году и автоматической станции «Луна-25» на Луну с Восточного.

При этом в январе 2019 года стало известно, что срок завершения строительства космодрома Восточный был отложен до 2023 года из-за сложностей с выбором основного подрядчика.

Как отмечалось, российский лидер Владимир Путин поручил обеспечить наличие стартового комплекса для сверхтяжелого класса не позднее 2023 года, и подчеркнул, что за 2023 год «выходить нельзя».

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