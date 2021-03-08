Сбросить груз: вернется ли Россия в лидеры экспорта транспортной авиации

За последние четыре года иностранные заказчики неоднократно обращались к российским авиапроизводителям с запросом на поставку военно-транспортной авиатехники, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией на международном рынке вооружений. Долгие годы СССР, а затем Россия выступали мировыми лидерами по продажам транспортных самолетов: их объемы зачастую превышали даже показатели поставок боевой авиации. Ил-76, Ан-32, Ан-12 летают в десятках стран мира, но, несмотря на интерес потенциальных покупателей, сейчас такого экспорта из РФ нет. На минувшей неделе в ходе посещения ульяновского АО «Авиастар-СП» министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу увеличить темп производства военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А до 10 в год. Ранее руководство предприятия сообщало, что новая поточная линия позволит ежегодно выпускать до 18 машин. В том, поможет ли решение об увеличении выпуска транспортной авиатехники вернуть России лидерские позиции, разбирался военный эксперт Андрей Фролов.

Мощности в резерве

В мае прошлого года Минобороны России перезаключило на новых условиях контракт с ульяновским предприятием на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. По действовавшему договору девятилетней давности завод в общей сложности сдаст 13 машин, а с 2021-го в силу вступит новый документ — на поставку до 2028 года 14 таких самолетов. Кроме того, 18 декабря прошлого года был подписан госконтракт на поставку 10 новых заправщиков Ил-78М-90А. В общей сложности в ближайшие годы ВКС России должны получить 37 самолетов семейства Ил-76/78.

Очевидно, что заданный темп в 10 самолетов в год гарантированно перекрывает потребности и ВКС России, и остальных государственных структур: имеющиеся заказы при таких объемах производства будут выполнены в течение нескольких лет. Из этого можно сделать вывод, что имеет место своего рода «резервирование» мощностей, которое позволит выполнять и экспортные заказы.

Сбросить груз Министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) осматривает тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Это допущение сразу ставит в повестку вопрос о нынешних возможностях РФ по экспорту военно-транспортных самолетов. К сожалению, в серийном производстве на данный момент находится только Ил-76МД-90А. Самолет легкого класса Ил-112В пока проходит испытания, и горизонты его передачи в серию весьма далеки. Разработка военно-транспортного самолета среднего класса Ил-276 только ведется (срок первого полета в 2023 году представляется весьма оптимистичным), а его внутренний конкурент от КБ Туполева тоже далек от первого полета. Аналогичная ситуация и со сверхтяжелым транспортным самолетом, который существует только в виде эскизов.

Таким образом, на данный момент Россия может предложить рынку только военно-транспортный самолет тяжелого класса Ил-76МД-90А и его модификации. Эта ситуация разительно отличается от советских времен, когда в производстве находилась вся линейка военно-транспортной техники, которая активно экспортировалась (за исключением сверхтяжелых). Например, из 955 выпущенных Ил-76 военной и гражданской модификаций на экспорт было поставлено около 100. В случае с легким военно-транспортным самолетом Ан-26 на экспорт было поставлено 420 машин из 1400 произведенных.

Основное предложение

В 70–80-е годы прошлого века Советский Союз в целом был лидером рынка военно-транспортной авиации, поставлявшим самолеты в страны не только соцлагеря, но и третьего мира. В 1980-х был создан своего рода задел для того, чтобы укрепить позиции перед выводом на рынок машин нового поколения с уникальными характеристиками (например, Ан-70, очевидно, стал бы бестселлером). Но планы изменились после событий 1991 года: рынок был перегрет большим количеством самолетов советской военно-транспортной авиации, распродаваемых наследниками СССР, а рынок новой авиатехники был поделен между США и Евросоюзом.

Россия в постсоветский период перестала поставлять на экспорт военно-транспортные самолеты собственного производства. Заключались контракты на поставку Ил-76, оставшихся в заделе на заводе-производителе в Ташкенте. Ограниченность такой схемы ярко проявилась в 2005–2006 годах, когда не состоялась поставка 38 самолетов Ил-76/78 в Китай на сумму $1 млрд. Инцидент в итоге привел к переносу производства этих машин в Ульяновск.

Сбросить груз Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе авиационного предприятия «Авиастар-СП» в Ульяновске Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

В итоге пришлось довольствоваться поставкой самолетов Ил-76МД из наличия, а также участвовать в сложных схемах, таких, например, как контракт на поставку Китаю тех же Ил-76, которые буквально собирались с рынка на Украине и Белоруссии. Легкие же Ан-26 в штучных количествах безвозмездно передавались союзникам России по СНГ.

Эта ситуация предопределила усилия по продвижению на мировом рынке Ил-76МД-90А(Э) и Ил-78МК-90А. В 2015-м представитель АО «Рособоронэкспорт» сообщил, что Россия получила от иностранных заказчиков заявки на приобретение примерно 25–30 Ил-76МД-90А. В том же году тогдашний руководитель «Авиастар-СП» Сергей Дементьев уточнил, что среди возможных заказчиков фигурируют Иран, Алжир, ЮАР и Казахстан. Как представляется, наибольшие шансы стать первым экспортным заказчиком имеют Алжир и Казахстан, тем более в 2016 году сообщалось о том, что Астана планировала закупить два самолета этого типа.

Перспективными видятся и ниша экспорта модернизированных машин по типу Ил-76МД-М, закупаемых ВКС России, а также вариант переоснащения Ил-76ТД/МД двигателями ПС-90А-76 в вариант Ил-76ТД-90, как уже имело место в случае с гвинейским Ил-76ТД.

Не отказывается Россия и от поставок экспортного варианта самолета Ил-112ВЭ: эта машина уже включена в каталог «Рособоронэкспорта». Но, как отмечалось выше, ее экспортные планы станут реальностью не ранее 2024–2025 годов.

Сбросить груз Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В во время испытательного полета Фото: РИА Новости/Армен Гаспарян

Появление Ил-112ВЭ ожидается только в середине текущего десятилетия, причем ему придется отвоевывать место на рынке даже в странах СНГ, где активно эксплуатируются аналогичные самолеты Airbus C295. И каждый год промедления существенно снижает его шансы на экспорт. То же можно сказать и об Ил-276, который, видимо, будет предлагаться на экспорт ближе к 2030 году.

Таким образом, можно констатировать, что в ближайшие годы основными российскими предложениями на мировом рынке военно-транспортной авиации станут Ил-76МД-90А(Э), а также различные варианты модернизации машин Ил-76ТД/МД.