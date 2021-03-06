СК возбудил дело после смерти двух пенсионеров в Новгородской области

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел двух пенсионеров в их квартире в городе Валдай Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Тела супругов 1937 года рождения были обнаружены их сыном в прошлые выходные. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 («Убийство»).

По данным следствия, соседи услышали шум, доносившийся из квартиры пенсионеров, после чего позвонили их сыну. По приезде в дом родителей он обнаружил их тела. Дверь в квартиру потерпевших была заперта изнутри, посторонних в помещении не было.

По предварительной информации, женщина умерла от ударов, нанесенных металлическим предметом. Предположительно, эти удары во время ссоры ей нанес супруг. При этом, как отмечают в СК, мужчина также умер неестественной смертью.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В конце февраля правоохранительные органы задержали подозреваемую в убийстве 83-летней женщины в районе Северное Бутово на юго-западе Москвы. Уточнялось, что подозреваемая женщина 1969 года рождения полностью признала свою вину в ходе допроса. Ей предъявили обвинение.