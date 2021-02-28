Полицейские задержали женщину по подозрению в убийстве свекрови в Москве

Полиция задержала подозреваемую в убийстве 83-летней женщины в районе Северное Бутово на юго-западе Москвы. Об этом сообщила в воскресенье, 28 февраля, пресс-служба столичного ГСУ Следственного комитета (СК) РФ.

«Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что в ночь на 26 февраля в квартире на улице Ратной в Москве между женщинами произошел конфликт. Во время ссоры женщина нанесла своей свекрови несколько ударов в область головы металлическим предметом, после этого она сдавила область шеи фрагментом ткани. Также женщина нанесла своей жертве многочисленные колото-резаные ранения в область туловища. От полученных повреждений пожилая женщина скончалась на месте.

Уточняется, что подозреваемая женщина 1969 года рождения полностью признала свою вину в ходе допроса. Ей было предъявлено обвинение.

«В ближайшее время фигурантке будет избрана мера пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается», — отметили в пресс-службе.

Ранее в этот же день сообщалось, что на востоке Москвы мужчина был убит в ходе конфликта с новым возлюбленным своей бывшей жены. Подозреваемый 1981 года рождения был оперативно задержан, ему будет предъявлено обвинение в убийстве.