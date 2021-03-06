Рогозин поблагодарил НАСА за демпинг

США сделали доброе дело для «Роскосмоса», проводя политику демпинга на рынке пусковых услуг. Об этом написал глава корпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале в субботу, 6 марта.

«Тем не менее политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских «космических частников», как любой пинок, сделали доброе дело — в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги «Роскосмоса», — отметил Рогозин.

Он подчеркнул, что «за это нужно партнерам сказать спасибо».

Таким образом он прокомментировал сообщение журнала SpaceNews, который со ссылкой на заявление NASA писал, что космическое агентство почти в семь раз подняло стоимость коммерческой доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС). О повышении цен было объявлено 25 февраля 2021 года.

Указывалось, что предыдущая ценовая политика, которая действовала с июня 2019 года, «была предназначена для стимулирования рынка», но эти цены изначально планировалось скорректировать, поскольку они не покрывали полностью используемые NASA ресурсы для доставки грузов.

«Особенно примечательна эта фраза «прошлая ценовая политика была направлена на «стимулирование рынка», — добавил Рогозин.

Он отметил, что когда рынок «отстимулировали», то есть «зачистили от всех неамериканских конкурентов», американцы решили вновь поднять цены «до почти естественного уровня (при этом государственная субсидия все равно сохраняется)».

В январе глава «Роскосмоса» написал в своем Twitter, что при новом президенте США Джо Байдене не стоит ждать улучшений отношений с Вашингтоном в космической сфере.

Так он прокомментировал слова шефа Пентагона Ллойда Остина, который назвал Москву основным противником в этой сфере.

В опубликованной в декабре прошлого года новой национальной космической стратегии США говорится, что космос становится потенциальной ареной боевых действий между Вашингтоном и его противниками, поэтому американской стороне нужно готовиться при необходимости отразить агрессию в космосе.