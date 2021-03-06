Прямой эфир
Общество
Путин поручил разработать план по профилактике социального сиротства
Общество
У Орешкина выявлен коронавирус
Экономика
Правительство намерено сократить время доставки ж/д контейнеров с ДФО на запад РФ
Общество
План расширения пропускной способности БАМа и Транссиба подготовят к 11 марта
Общество
Россиян предостерегли от некоторых видов кредитов
Наука
Рогозин поблагодарил США за «пинок» для сокращения затрат «Роскосмоса»
Мир
Начались поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты
Экономика
Правительство утвердило программу развития Кузбасса до 2024 года
Мир
Зеленский выразил благодарность США за помощь в борьбе с олигархами

Путин поздравил Терешкову с Днем рождения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил первую в мире женщину-космонавта, депутата Госдумы Валентину Терешкову с Днем рождения. Об этом говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля в субботу, 6 марта.

Сегодня Терешковой исполнилось 84 года.

«Чайка» попросила за Волгу
На встрече с Валентиной Терешковой президент заверил, что программа по сохранению реки будет реализована

«Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения», — отметил Путин, добавив, что желает ей «здоровья и всего наилучшего».

Президент подчеркнул, что жизненный, профессиональный путь депутата «заслуживает глубокого уважения».

Он отметил, что ее полет в Космос «вписал героические, незабываемые страницы в историю нашей страны».

«Отрадно, что на протяжении многих лет Ваши знания, опыт, искреннее стремление быть сопричастной к судьбе Отечества в полной мере востребованы в важной общественной, законотворческой деятельности», — добавил российский лидер.

Также он поздравил Терешкову с предстоящим Международным женским днем.

16 июня 1963 года Терешкова отправилась в космос в качестве командира корабля «Восток-6» по программе группового полета с кораблем «Восток-5», пилотируемым Валерием Быковским. За двое суток 22 часа 50 минут ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли. Она стала первой в мире женщиной, которая отправилась к космос. Имела позывной «Чайка».

Начиная с 1966 года она ведет активную государственную и общественную деятельность.

В декабре 2011 года избралась депутатом Госдумы VI созыва в составе федерального списка кандидатов от «Единой России».

Имеет знание Героя Советского Союза, является лауреатом Государственной премии России за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, также награждена другими орденами и медалями.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021