Путин поздравил Терешкову с Днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил первую в мире женщину-космонавта, депутата Госдумы Валентину Терешкову с Днем рождения. Об этом говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля в субботу, 6 марта.

Сегодня Терешковой исполнилось 84 года.

«Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения», — отметил Путин, добавив, что желает ей «здоровья и всего наилучшего».

Президент подчеркнул, что жизненный, профессиональный путь депутата «заслуживает глубокого уважения».

Он отметил, что ее полет в Космос «вписал героические, незабываемые страницы в историю нашей страны».

«Отрадно, что на протяжении многих лет Ваши знания, опыт, искреннее стремление быть сопричастной к судьбе Отечества в полной мере востребованы в важной общественной, законотворческой деятельности», — добавил российский лидер.

Также он поздравил Терешкову с предстоящим Международным женским днем.

16 июня 1963 года Терешкова отправилась в космос в качестве командира корабля «Восток-6» по программе группового полета с кораблем «Восток-5», пилотируемым Валерием Быковским. За двое суток 22 часа 50 минут ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли. Она стала первой в мире женщиной, которая отправилась к космос. Имела позывной «Чайка».

Начиная с 1966 года она ведет активную государственную и общественную деятельность.

В декабре 2011 года избралась депутатом Госдумы VI созыва в составе федерального списка кандидатов от «Единой России».

Имеет знание Героя Советского Союза, является лауреатом Государственной премии России за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, также награждена другими орденами и медалями.