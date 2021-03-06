План расширения пропускной способности БАМа и Транссиба подготовят к 11 марта

Минтранс России до 11 марта подготовит план расширения пропускной способности Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей. Об этом сообщил глава ведомства Виталий Савельев на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина в субботу, 6 марта.

«Нами уже третьего марта текущего года совместно с РЖД подготовлен проект распоряжения правительства РФ о подтверждении этапов строительства и параметров расширения БАМа и Транссиба в поквартальной разбивке до 2024 года включительно», — сказал министр.

Он добавил, что в настоящее время формируются приложения к этому распоряжению, которые включают в себя «параметры пропускной и провозной способности, предельные средние массы грузового поезда до и после реализации проекта».

«Завершить эту работу планируется 11 марта, после чего мы его направим на согласования в федеральные органы для внесения в правительство РФ на утверждение», — отметил Савельев.

Ранее в субботу Мишустин провел в Кемерово совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кузбасса. По его словам, для увеличения на 30% объема вывоза угольной продукции из региона придется расширить две железнодорожных магистрали — БАМ и Транссиб.

Он отметил, что кабмин надеется, что за счет модернизации этих двух магистралей удастся сократить до семи суток время доставки грузов в контейнерах с Дальнего Востока до западных границ страны.

Премьер добавил, что правительство России выделит на модернизацию транспортной инфраструктуры до 2024 года, в том числе для контейнерных перевозок, 780 млрд рублей.

Глава кабмина подчеркнул, что одной из главных задач является развитие транспортной инфраструктуры для российского экспорта, прежде всего Восточного полигона железных дорог. Это поможет расширить выход на рынки стран АТР и даст возможность получать больше доходов за счет международного транзита по маршруту Восток – Запад.

На совещании по развитию угольной отрасли 2 марта президент России Владимир Путин поручил зафиксировать параметры строительства и расширения БАМа и Транссиба.

В декабре 2020 года правительство одобрило параметры финансового плана и инвестиционные программы РЖД на 2021–2023 годы объемом более 2 трлн рублей. Так, в 2021 году планируется завершение мероприятий первого этапа развития железнодорожного сообщения на Дальнем Востоке проекта «Восточного полигона» — Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.