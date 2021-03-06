Рогозин поблагодарил США за «пинок» для сокращения затрат «Роскосмоса»

Демпинг США на рынке космических пусковых услуг послужил «пинком» для сокращения затрат в российской ракетно-космической отрасли. Об этом в субботу, 6 марта, написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских «космических частников» как любой пинок сделали доброе дело — в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги «Роскосмоса». И за это нужно партнерам сказать спасибо», — считает глава госкорпорации.

Таким образом Рогозин оценил сообщения о том, что NASA подняло в разы стоимость услуг по доставке грузов. По его мнению, предыдущая ценовая политика Штатов в космической отрасли была направлена на «зачистку» рынка от зарубежных конкурентов.

«Ну вот, собственно, и всё, что требовалось доказать. Особенно примечательна эта фраза «прошлая ценовая политика была направлена на «стимулирование рынка». Когда рынок «отстимулировали», т.е. зачистили от всех неамериканских конкурентов, тогда можно вновь поднять цены до почти естественного уровня (при этом государственная субсидия всё равно сохраняется)», — указал гендиректор «Роскосмоса».

В январе Рогозин заявил, что при новом президенте США Джо Байдене не стоит ждать улучшений отношений с американской стороной в космической сфере.