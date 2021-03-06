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Шестеро украинцев погибли в ДТП с автобусом в Польше

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Шестеро украинцев погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Польше. Об этом написал на своей странице в Twitter представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в субботу, 6 марта.

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«Польша: вблизи г. Кашице рейсовый автобус Познань–Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы», — отметил дипломат.

По данным агентства Onet Rzeszów, травмы получил 41 человек. Автобус, с которым произошла авария, имел украинские номера. В нем находились 57 граждан Украины, в том числе двое водителей.

Трагедия произошла на автостраде А4 в Подкарпатском воеводстве. Агентство уточняет, что в районе села Луткув близ Ярослава недалеко от города Пшемысля автобус упал с виадука в канаву.

Ранее, 4 марта, в ДТП попал один из пассажирских автобусов в российском Ижевске. По данным правоохранительных органов, водитель транспортного средства, который выполнял машрут № 27, наехал на опору линии электропередач. Машина получила технические повреждения. В салоне было около 30 пассажиров, травмы получили девять, они обратились за медпомощью.

Следственный комитет начал проверку по факту аварии.

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