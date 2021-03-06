Зеленский уволил Саакашвили из градостроительного совета

Михаила Саакашвили уволили из координационного совета по решению проблем в сфере градостроительства. Указ подписал президент Владимир Зеленский. Совет по градостроительству был создан в сентябре 2020-го, передает телеканал «Известия». Саакашвили мог принимать в нём участие по желанию. Сейчас политик возглавляет Национальный совет реформ Украины. В частности, Саакашвили работает над изменениями в работе судов.

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