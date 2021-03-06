Прямой эфир
Мир
В США блокируют назначение главы ЦРУ из-за отсутствия санкций по СП-2
Наука
Российские ученые открыли новую элементарную частицу
Мир
Венесуэла введет в оборот банкноту номиналом 1 млн боливаров
Мир
Британцы раскритиковали политику ЕС по вакцинации от COVID-19
Мир
Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от «Спутника V»
Армия
Самолет-наблюдатель Ту-214ОН проверил маскировку военных объектов в Крыму
Общество
Попова взяла под личный контроль ситуацию с заражением школьников в Красноярске
Мир
Николас Кейдж женился в пятый раз
Авто
Автомобилистов предостерегли от парковки машины в луже

Зеленский уволил Саакашвили из градостроительного совета

0
Выделить главное
вкл
выкл

Михаила Саакашвили уволили из координационного совета по решению проблем в сфере градостроительства. Указ подписал президент Владимир Зеленский. Совет по градостроительству был создан в сентябре 2020-го, передает телеканал «Известия». Саакашвили мог принимать в нём участие по желанию. Сейчас политик возглавляет Национальный совет реформ Украины. В частности, Саакашвили работает над изменениями в работе судов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021