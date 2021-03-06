Эксперт призвал удалить с телефона «очень опасное» приложение

Киберэксперт Зак Доффман назвал «очень опасное» приложение, которое следует удалить владельцам смартфонов, работающих на операционной Android, пишет Forbes.

По словам эксперта, речь идет о наборе бесплатных и платных приложений SuperVPN, уличенном в сокрытии вредоносного шпионского ПО и утечке данных.

Доффман обратил внимание на сообщение исследовательской группы CyberNews о продаже на хакерском форуме трех баз данных с информацией об устройствах клиентов, и учетными данными пользователей SuperVPN, а также сервисов GeckoVPN и ChatVPN.

При этом в Google Play есть как минимум шесть других похожих приложений.

Доффман призвал выбирать VPN-приложения известных разработчиков с проверенными отзывами и избегать бесплатных приложений.

Ранее, 4 марта, гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, какие сообщения лучше удалять со смартфона.

По его словам, это сообщения с паролями, личными данными, сведениями, которые могут навредить репутации владельца или его близких.