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Николас Кейдж женился в пятый раз

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Голливудский актер Николас Кейдж женился в пятый раз, пишет Daily Star в субботу, 6 марта.

Избранницей 57-летнего актера стала 26-летняя японка Рико Шибату, свадебная церемония прошла в Лас-Вегасе. В то же время свидетельство о браке датировано 16 февраля.

Отмечается, что новая жена Кейджа на четыре года моложе его старшего сына. После заключения брака она взяла фамилию супруга.

По словам актера, пара не виделась около полугода из-за того, что он уехал в Неваду, а Шибату вернулась в Японию. После этого они решили обручиться по FaceTime. Кейдж рассказал, что подарил девушке кольцо с бриллиантом черного цвета, который она любит.

В июне 2019 года суд официально расторг четырехдневный брак Кейджа и визажиста Эрики Койке.

В документах на развод Кейдж указал, что и он, и Койке были сильно пьяны во время церемонии бракосочетания, и он не осознавал, что делает. Кроме того, выяснилось, что его жена находится в отношениях с другим человеком.

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