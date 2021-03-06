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Диснейленду в Калифорнии разрешили возобновить работу с 1 апреля

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Департамент здравоохранения Калифорнии разрешил Диснейленду и другим тематическим паркам возобновить работу с 1 апреля, сообщает Reuters в субботу, 6 марта.

Однако парки должны ограничить число посетителей до 15-35% от максимально возможного. Также руководство должно обеспечить соблюдение масочного режима и других мер безопасности. Кроме того, изначально парки будут открыты только для жителей штата.

Глава Диснейленда Кен Потрок отметил, что данное решение позволит тысяче людей вернуться к работе.

В ноябре прошлого года сообщалось, что The Walt Disney Company к марту 2021 года сократит 32 тыс. сотрудников на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Большинство тех, кто подвергнется сокращению, — это сотрудники тематических парков, трудившихся неполный рабочий день.

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