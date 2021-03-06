Экипаж МКС окончательно заделал первую трещину в российском модуле

Экипаж МКС окончательно заделал трещину в модуле «Звезда». На засверленные ранее отверстия нанесли третий слой герметика. Сверху установили специальную армированную накладку, передает телеканал «Известия».

Заделывать вторую брешь планируют в понедельник. После полной герметизации вновь проверят давление. Если оно по-прежнему будет падать, космонавты продолжат исследовать корпус модуля с помощью микроскопа. В случае необходимости продолжат исследовать корпус модуля.

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