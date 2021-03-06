Голикова назвала число вакцинированных от коронавируса россиян

2,5 млн россиян уже привились от COVID-19. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, передает телеканал «Известия».

— Что касается непосредственно вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом вакцины провакцинированы 5 млн российских граждан, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 млн российских граждан. Регионы страны с учетом объемов вакцины, выпущенной в гражданский оборот, продолжают наращивать возможности вакцинации населения, — отметила вице-премьер.

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