Прямой эфир
Общество
Правительство рекомендовало перевести работников старше 65 лет на удаленку
Мир
В конгрессе США назвали программу F-35 полной катастрофой
Авто
С 5 апреля на улицах с критической загрузкой изменится тариф на парковку
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей-нарушителей
Общество
Следующий учебный год в школах России планируют начать в очном формате
Мир
В Венгрии приостановлена вакцинация препаратом AstraZeneca
Авто
В Москве введут ограничения на движение транзитных грузовиков более 3,5 т
Наука
Экипаж МКС вышел в открытый космос для проведения технических работ
Общество
«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсы по России на 10%

Ученые разработали метод точного определения биологического возраста

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Биологи из Кельнского университета создали метод точного определения биологического возраста по экспрессии генов — транскриптому. Результаты исследования были опубликованы 3 марта в журнале Aging Cell.

Сила возраста: долгожители реже заражаются коронавирусом
Чем быстрее стареет организм человека, тем выше риск смерти от COVID-19

Новый метод немецкие специалисты назвали BiT, то есть «бинаризованные часы транскриптомного старения».

Известные ранее методы определения биологического возраста основывались на анализе ДНК, однако биоинформатик Дэвид Мейер и генетик Бьерн Шумахер использовали для этого транскриптом — набор генов, считываемых из ДНК при производстве белков.

В своих экспериментах ученые исследовали круглого червя-нематоду Caenorhabditis elegans, чья продолжительность жизни генов точно известна. Они воздействовали на него ультрафиолетовым излучением и регулировали питание, при этом наблюдая за экспрессией генов и изменениями продолжительности жизни.

В итоге специалистам удалось при помощи математического приема точно прогнозировать ускоряющие и замедляющие старение варианты генов.

«Поскольку метод BiT основан исключительно на активности генов, его можно применить к любому организму. Измерение биологического возраста важно для определения влияния окружающей среды, диеты или лечения на процесс старения и развитие возрастных заболеваний. Таким образом, эти часы могут найти широкое применение в геронтологических исследованиях», — подчеркнул Шумахер.

20 февраля стало известно о результатах исследования американских биологов, согласно которым ген FOXO3 защищает стволовые клетки мозга от старения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021