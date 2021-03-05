Ученые разработали метод точного определения биологического возраста

Биологи из Кельнского университета создали метод точного определения биологического возраста по экспрессии генов — транскриптому. Результаты исследования были опубликованы 3 марта в журнале Aging Cell.

Новый метод немецкие специалисты назвали BiT, то есть «бинаризованные часы транскриптомного старения».

Известные ранее методы определения биологического возраста основывались на анализе ДНК, однако биоинформатик Дэвид Мейер и генетик Бьерн Шумахер использовали для этого транскриптом — набор генов, считываемых из ДНК при производстве белков.

В своих экспериментах ученые исследовали круглого червя-нематоду Caenorhabditis elegans, чья продолжительность жизни генов точно известна. Они воздействовали на него ультрафиолетовым излучением и регулировали питание, при этом наблюдая за экспрессией генов и изменениями продолжительности жизни.

В итоге специалистам удалось при помощи математического приема точно прогнозировать ускоряющие и замедляющие старение варианты генов.

«Поскольку метод BiT основан исключительно на активности генов, его можно применить к любому организму. Измерение биологического возраста важно для определения влияния окружающей среды, диеты или лечения на процесс старения и развитие возрастных заболеваний. Таким образом, эти часы могут найти широкое применение в геронтологических исследованиях», — подчеркнул Шумахер.

20 февраля стало известно о результатах исследования американских биологов, согласно которым ген FOXO3 защищает стволовые клетки мозга от старения.