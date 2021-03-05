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Няня рассказала о странной просьбе детей Илона Маска

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Американская няня Аи Ямато рассказала на своей странице в TikTok о детях миллиардера Илона Маска, за которыми она когда-то присматривала, и их странной просьбе.

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По ее словам, однажды у детей в семье, с которой она сотрудничала, гостили их друзья — три мальчика-близнеца, которых звали Кай, Саксон и Дэмиан. Как оказалось, это были сыновья Маска. Большую часть времени дети играли в Mario Kart и развлекались в бассейне, пишет 5 марта Uniland.

Однако ее немного удивило, что мальчики попросили заказать продукты из сети супермаркетов Whole Foods, которые торгуют продуктами для здорового питания. Она сочла эту просьбу странной, поскольку дети редко заботятся о своем здоровье в их возрасте.

Илон Маск стал отцом в шестой раз 4 мая. У него родился сын, которого назвали X Æ A-12. Однако из-за законов Калифорнии, где при регистрации имени невозможно использовать цифры, Маск и его подруга певица Граймс изменили имя сына на X Æ A-Xii. Предприниматель ранее дважды был женат. У него пятеро сыновей от первой жены — канадской писательницы Джастин Маск. Других детей бизнесмена зовут обычными именами: Дэмиан, Гриффин, Ксавье, Саксон и Кай.

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