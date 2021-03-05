Работы по расчистке ливневой канализации усилили в Ульяновске

В Ульяновске городские дороги чистят от снега и наледи 77 единиц спецтехники. Особое внимание специалисты уделяют ливневым канализациям, вывозу снега, приведению в порядок тротуаров, пешеходных переходов и остановок. Также активно расширяются улицы частного сектора.

Как объяснил ulpravda.ru директор «Дорремстроя» Владимир Чумуркин, ливневки усиленно чистят от наледи и мусора из-за повышения температуры воздуха. Спецтехнику направили в пригородную зону Засвияжского района. Рабочие горячей водой будут отпаривать трубы, чтобы увеличить их пропускную способность.

В ближайшее время канализацию должны почистить на Московском шоссе, улицах Пушкарева, Карла Маркса, Гагарина, Орлова, на проспектах Академика Филатова и Ленинского Комсомола. С площадей 30-летия Победы и Соборной, а также с проспекта Генерала Тюленева вывозят снег.