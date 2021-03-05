Большунов рассказал о своей ошибке в борьбе за первое место на ЧМ

Российский лыжник Александр Большунов назвал тактическую ошибку, которую он допустил во время выступления на эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Мой проигрыш произошел в тот момент, когда я пропустил его с правой стороны. Думал, он попытается сделать это слева, а Йоханнес [Клебо] пошел справа. Это моя ошибка. Выпустил его перед последним подъемом вперед», — приводит газета «Спорт-Экспресс» слова Большунова 5 марта.

Ранее в пятницу мужская сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете 4x10 км на ЧМ по лыжным видам спорта. В составе команды в гонке участвовали Алексей Червоткин, Артем Мальцев, Иван Якимушкин и Александр Большунов.

Победителями стали норвежцы. Клебо тактически опередил Большунова на финише. Третье место заняла команда из Франции.

По словам тренера российской сборной Юрия Бородавко, норвежец «знает свои силы» и рассчитывал «на этот рывок на финише». Тренер отметил, что второе место — это «здорово, взяли свое».