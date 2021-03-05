Информационное агентство Bloomberg сообщило о новых возможных санкциях против России. По информации этого СМИ, ограничительные меры могут коснуться отечественных бизнесменов и российского госдолга. Давайте разберемся, как это все может повлиять на рубль.

С начала декабря пара USD/RUB торгуется в диапазоне 73-76 руб./$. Казалось бы, есть серьезный драйвер для укрепления рубля: цена на нефть в феврале вернулась на максимум за год, поднявшись до $65 за баррель. Но заметной реакции на валютном рынке не наблюдается.

Нефть, безусловно, один из важных факторов для курса рубля. Но не основной и не единственный. Последние шесть лет зависимость этого фактора уменьшилась на фоне монетарной политики ЦБ и макроэкономических сдвигов. Укрепление рубля в 2016-2017 гг во многом, было обусловлено притоком иностранных инвесторов (на мой взгляд, по смыслу больше подходит определение «среднесрочных спекулянтов») в рублевые гособлигации. Санкционные риски реализовались в минимальном объеме, на движения капиталов они слабо повлияли. Зато высокие ставки денежного рынка и доходность облигаций на фоне низкой долговой нагрузки и намерении ЦБ смягчать денежно-кредитную политику привели к заметному укреплению рубля.

Кризис в экономике, спровоцированный пандемией, вызвал новую волну ослабления рубля, российская валюта потеряла почти 30% к доллару. Принятыми мерами удалось сбить панику, но в III квартале рубль опять слабел, курс достигал 80 за доллар. Такие скачки подрывают у инвесторов доверие к российской денежной единице, вызывают сомнения в среднесрочной стабильности национальной валюты. Они требуют повышенной платы за риск.

Сейчас укреплению рубля мог бы способствовать рост цены на нефть, но о возвращении к прежним значениям пока речь не идет. Курс уже стабилизировался на новых уровнях и в новых макроэкономических условиях. Прежние шоки наложили определенный отпечаток. Поэтому укрепление рубля на фоне роста чистого экспорта носит ограниченный характер.

Я ожидаю, что если нефть задержится в диапазоне $65-70 за барр., то курс в марте будет преимущественно в диапазоне 72-76 руб./$. А если нефть будет стоить дороже $70 за барр., то можно ожидать снижения до 68-70 руб./$. При условии отката цены на нефть в диапазон $60-65, пара USD/RUB будет по-прежнему торговаться в коридоре 73-76. При этом, шансы на то, что нефть закрепится в диапазоне $65-70, на мой взгляд, высоки.

В последние дни в СМИ вновь поднимается тема санкционного давления. Я не исключаю, что краткосрочная реакция рынка на негативные новости может быть резкой. Техническая картина также складывается в пользу роста курса USD/RUB к отметке 76. Но в целом геополитические факторы сейчас имеют ограниченное влияние на рынок. Спрос на рублевые облигации федерального займа (ОФЗ) со стороны нерезидентов и так сократился. Это обусловлено не геополитикой, а инфляцией. Растет доходность облигаций США, и инвесторы ожидают также роста доходности рублевых бумаг. Котировки ОФЗ, на отскок, вновь снижаются. Но на динамике рубля снижение цен ОФЗ отражается не сильно, поскольку нет массовых распродаж со стороны нерезидентов.

Важны и монетарные факторы. Денежная масса растет не только в России, но и в мире. Опережающий темп ее увеличения к ВВП один из главных драйверов роста инфляции. Дешевые кредиты стимулируют потребление, затем производство, что приводит к росту спроса на ресурсы, и, как следствие, цен на них. В марте инфляционная спираль еще не начнет заметно раскручиваться. Но во второй половине года рост инфляции уже может стать заметен. Вслед за ценами на ресурсы, будет дорожать и готовая продукция (то есть, импорт). Поэтому кратного увеличения сальдо торгового баланса в этом году можно не ожидать, как и значительного укрепления рубля.

Наконец, укреплению рубля мешает рост долга. Если полтора года назад долговая нагрузка оценивалась в 12% от ВВП (одна из самых низких в мире), то через год она может достичь 21% от ВВП. При этом, увеличение экономики будет медленным, даже несмотря на низкую базу прошлого года (менее 3%). Рост инфляции приводит к удорожанию заимствований (кредитов, облигаций), что, в свою очередь, приводит к росту себестоимости товаров и услуг. Так замыкается порочный круг увеличения цен. Проинфляционные риски на этот год выглядят умеренными, но тем не менее, они будут тревожить все больше.

Автор — финансовый аналитик

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