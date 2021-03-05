Роскачество рассказало геймерам о способах защиты от мошенников

Роскачество рассказало геймерам, как защититься от мошенников. Чтобы не стать жертвой аферистов, лучше не скачивать взломанные игры с пиратских ресурсов. Лучше не приобретать дополнения на неизвестных площадках, передает телеканал «Известия». Риски есть при оплате покупок в играх картой с крупной суммой. Лучше завести для этих целей отдельную карту с лимитом. Всю информацию надо проверять на официальных сайтах игр. Полезно изучить, какие разрешения запрашиваются при установке. Помимо этого, следует использовать антивирус на компьютере и телефоне.

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