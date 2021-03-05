Японцы разработали противовирусную пластиковую карту

Японские специалисты разработали противовирусную пластиковую карту, которая обеспечивает гигиену безналичных операций и повышает безопасность людей. Информация опубликована 22 февраля на сайте разработчика карты Toppan.

«Антивирусное средство снижает присутствие вирусных частиц на поверхности карты более чем на 99% в течение 24 часов. Поскольку агент включен в сам материал карты, антивирусные свойства сохраняются, даже если поверхность карты поцарапана или повреждена», — следует из пресс-релиза.

Карта уже получила сертификат общества международного устойчивого роста для противомикробных изделий (SIAA). Компания заявила патент на изобретение.

Предполагается, что карты будут использоваться для системы электронных платежей, в медицинских учреждениях и разных других областях.

«Совершенно естественно, что сегодня люди ищут решения, повышающие безопасность и гигиену <…> Эти карты могут помочь обеспечить это, уменьшив присутствие вирусов на поверхностях», — объяснил менеджер по развитию бизнеса в безопасном бизнес-центре Toppan Хироши Шимада.

В середине декабря прошлого года нобелевский лауреат Константин Новоселов и его коллеги из швейцарского Шаффхаузенского технологического института (SIT) создали покрытие на базе графена, уничтожающее 90% частиц нового типа коронавируса SARS-CoV-2, вируса гриппа и других патогенов.