Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Собянин поручил разблокировать социальные карты москвичам с 8 марта
Туризм
«Аэрофлот» со 2 апреля откроет рейсы на Сейшелы
Интернет
В Москве включили первую в стране пилотную сеть 5G для пользователей
Наука
Японцы разработали противовирусную пластиковую карту
Общество
Суд приостановил строительство на космодроме Восточный
Мир
В Киеве понадеялись на ускоренное вступление Украины в НАТО
Мир
Депутат ФРГ заявил о вероятности увеличения разногласий ЕС и РФ из-за санкций
Мир
Армения отказалась от участия в конкурсе «Евровидение-2021»
Мир
Литва отказалась рассматривать запрос о выдаче Тихановской Белоруссии

Японцы разработали противовирусную пластиковую карту

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японские специалисты разработали противовирусную пластиковую карту, которая обеспечивает гигиену безналичных операций и повышает безопасность людей. Информация опубликована 22 февраля на сайте разработчика карты Toppan.

Держать в онлайне: цифровой ассистент определит COVID-19 по телефону
Программа имитирует диалог с реальным врачом, но не может заменить его во всех случаях

«Антивирусное средство снижает присутствие вирусных частиц на поверхности карты более чем на 99% в течение 24 часов. Поскольку агент включен в сам материал карты, антивирусные свойства сохраняются, даже если поверхность карты поцарапана или повреждена», — следует из пресс-релиза.

Карта уже получила сертификат общества международного устойчивого роста для противомикробных изделий (SIAA). Компания заявила патент на изобретение.

Предполагается, что карты будут использоваться для системы электронных платежей, в медицинских учреждениях и разных других областях.

«Совершенно естественно, что сегодня люди ищут решения, повышающие безопасность и гигиену <…> Эти карты могут помочь обеспечить это, уменьшив присутствие вирусов на поверхностях», — объяснил менеджер по развитию бизнеса в безопасном бизнес-центре Toppan Хироши Шимада.

В середине декабря прошлого года нобелевский лауреат Константин Новоселов и его коллеги из швейцарского Шаффхаузенского технологического института (SIT) создали покрытие на базе графена, уничтожающее 90% частиц нового типа коронавируса SARS-CoV-2, вируса гриппа и других патогенов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021