Тапочки Уинстона Черчилля продадут на аукционе

Тапочки бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля продадут на аукционе. По оценкам экспертов, лот могут купить больше чем за $20 тыс. Туфли сшиты из бархата, золотой нитью вышиты инициалы хозяина, передает телеканал «Известия». Интерес к вещи проявили покупатели из Европы и Америки. На торги также выставят бокал для бренди, принадлежавший политику.

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