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Экскурсионный отдых в России летом составит конкуренцию пляжному

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Будущим летом экскурсионные поездки по российским городам будут популярны наравне с пляжным отдыхом и даже составят ему конкуренцию. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на онлайн-конференции в пятницу, 5 марта.

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По его словам, «наметился интересный тренд». Летом многие россияне планируют посетить крупные города: москвичи собираются в Санкт-Петербург, а жители регионов — в столицу.

В РСТ прогнозируют, что цены в гостиницах в крупных городах летом не повысятся. В настоящее время ценовая политика отелей 3–4–5 звезд является «приемлемой».

«Емкости Краснодарского края и Крыма в прошлом году были плотно заполнены. Если в этом году в городах будут открыты музеи и другие подобные места, спрос будет очень хорошим, поскольку туристам интересно попробовать новое», — цитирует Игнатьева «Интерфакс».

Накануне глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе встречи Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга с туристской отраслью города анонсировала начало летнего туристического сезона в этом году с майских праздников — на месяц раньше обычного. Она добавила, что скоро Ростуризм объявит о запуске третьего этапа продаж туров с кешбэком за отдых внутри страны.

За день до этого исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала журналистам, что спрос на экскурсионные поездки по стране минувшей зимой упал на 30–35% из-за коронавирусных ограничений. Однако к весне он начал оживляться, в том числе и на экскурсионные путешествия.

По ее словам, подтверждением являются продажи на мартовские праздники. Ломидзе добавила, что праздник 8 Марта в этом году совпадает с началом масленичной недели.

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