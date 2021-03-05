Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
В Кремле назвали безосновательными обвинения США в наличии у РФ химоружия
Мир
В МИДе пригрозили ответом на действия властей ФРГ против российских СМИ
Мир
В ВОЗ заявили о серьезных опасениях в связи с паспортами вакцинации в ЕС
Общество
Минздрав распределит остатки имиглюцеразы между пациентами с болезнью Гоше
Мир
МИД анонсировал ответный стоп-лист граждан США
Мир
Патрушев и Салливан обсудили безопасность и стратегическую стабильность
Общество
Минтруд намерен актуализировать порядок ведения трудовых книжек
Мир
В Госдуме предложили ответ на возможные антироссийские санкции США
Мир
В Китае анонсировали повышение пенсионного возраста

В МИДе пригрозили ответом на действия властей ФРГ против российских СМИ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва готова симметрично ответить на препятствование властей Германии работе российских СМИ в стране. Об этом 5 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

Европейские СМИ рискуют стать иноагентами
В Совете Федерации готовы применять новый закон, если власти ЕС начнут давить на российские медиа

«Будете закрывать счета и не дадите операторам обслуживать счета Russia Today в Германии — такие же, идентичные, а может быть, еще и другие меры будут применяться к немецким СМИ в России», — отметила дипломат.

В конце февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly. Доступ к финансовым операциям прекратят с 31 мая.

В конце декабря 2020 года российский сенатор Алексей Пушков заявил, что против страны ведется холодная война в информационной сфере.

По его словам, некоторые действующие на территории России СМИ финансируются из госбюджета США, Германии и других стран, но не помечаются в Twitter маркировкой «Государственное издание». Подобная мера применяется только в отношении российских СМИ, подчеркнул политик.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021