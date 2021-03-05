В МИДе пригрозили ответом на действия властей ФРГ против российских СМИ

Москва готова симметрично ответить на препятствование властей Германии работе российских СМИ в стране. Об этом 5 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Будете закрывать счета и не дадите операторам обслуживать счета Russia Today в Германии — такие же, идентичные, а может быть, еще и другие меры будут применяться к немецким СМИ в России», — отметила дипломат.

В конце февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly. Доступ к финансовым операциям прекратят с 31 мая.

В конце декабря 2020 года российский сенатор Алексей Пушков заявил, что против страны ведется холодная война в информационной сфере.

По его словам, некоторые действующие на территории России СМИ финансируются из госбюджета США, Германии и других стран, но не помечаются в Twitter маркировкой «Государственное издание». Подобная мера применяется только в отношении российских СМИ, подчеркнул политик.